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Житель Железногорска развращал 13-летнюю соседку

Сегодня, 12:48
Житель Железногорска развращал 13-летнюю соседку
Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Железногорска, его подозревают в развратных действиях, совершенных в малолетней девочки. 
Как рассказали в СК, в октябре и декабре 2017 года мужчина, находясь наедине в общей кухне общежития, дважды совершил развратные действия в отношении 13-летней соседки. 
Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается. 

 

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