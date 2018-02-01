Житель Железногорска развращал 13-летнюю соседку

Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Железногорска, его подозревают в развратных действиях, совершенных в малолетней девочки.

Как рассказали в СК, в октябре и декабре 2017 года мужчина, находясь наедине в общей кухне общежития, дважды совершил развратные действия в отношении 13-летней соседки.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.