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Директор курской фирмы задолжал своим сотрудникам почти миллион рублей

Сегодня, 12:52
Директор курской фирмы задолжал своим сотрудникам почти миллион рублей
В Курске гендиректор организации подозревается в невыплате зарплаты работникам. На него завели уголовное дело.
По версии следствия, с июля 2016 по 22 февраля 2017 года руководитель предприятия, которое занимается геологоразведочными работами, в полном объеме умышленно не платил 12 своим сотрудникам. В результате перед потерпевшими образовалась задолженность по зарплате на общую сумму более 900 тысяч рублей. Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены экспертизы. 

 

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