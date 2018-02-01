Директор курской фирмы задолжал своим сотрудникам почти миллион рублей

В Курске гендиректор организации подозревается в невыплате зарплаты работникам. На него завели уголовное дело.

По версии следствия, с июля 2016 по 22 февраля 2017 года руководитель предприятия, которое занимается геологоразведочными работами, в полном объеме умышленно не платил 12 своим сотрудникам. В результате перед потерпевшими образовалась задолженность по зарплате на общую сумму более 900 тысяч рублей. Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены экспертизы.