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В здании Центрального рынка открылась приемная бизнес-омбудсмена

Сегодня, 12:56
В здании Центрального рынка открылась приемная бизнес-омбудсмена
В Курске открылась еще одна общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области. Она находится в здании Центрального рынка. Теперь у предпринимателей расширились возможности на месте получить консультацию. Так, 30 января за консультациями в общественную приемную обратилось более 35 предпринимателей по вопросам пенсионных взносов, налогов, применения новой контрольно-кассовой техники и налоговой амнистии. На месте было оформлено несколько обращений в адрес Уполномоченного.
Работать приемная будет каждый последний вторник месяца с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Курск, ул. Верхняя Луговая, 13в, ТЦ «Центральный», также работает телефон горячей линии: 8 (4712) 70-15-34. 

 

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