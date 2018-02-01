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С крыши магазина на курянина упала ледяная глыба

Сегодня, 13:08
С крыши магазина на курянина упала ледяная глыба
31 января в «Службу спасения-112» Курска поступило сообщение о происшествии на Хуторской. За помощью обратился мужчина, на которого с крыши магазина рухнул снежно-ледяной пласт. На место незамедлительно направилась карета "скорой". От схода снега пострадал 40-летний курянин. У мужчины диагностировали сотрясение и ушибленную рану головы. Его доставили в больницу, где после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.
Напомним: работы по устранению сосулек, наледи и снега должны вовремя производиться обслуживающими организациями. Если данные виды работ невозможно выполнить незамедлительного, то в целях обеспечения безопасности необходимо оградить опасные зоны. Уборка снега, сосулек и наледи во дворах многоэтажек – обязанность управляющих компаний. 
При непринятии своевременных мер ответственные за выполнение данных работ могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Для должностных лиц он составит от 4 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 40 тысяч до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью и повреждения имущества граждан указанные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.

 

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