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Теплоэнергетики назвали отсутствие ливнёвок причиной январских порывов теплосетей

Вчера, 16:12
Теплоэнергетики назвали отсутствие ливнёвок причиной январских порывов теплосетей
В Курске побывал главный инженер «Квадры» Евгений Жадовец. Как сообщает пресс-служба компании, он встретился с представителями власти и обсудил решение проблем инженерной инфраструктуры города. Стороны рассмотрели ряд вопросов по модернизации и созданию городских объектов, обеспечивающих поддержание надежности теплоснабжения. Речь, в частности, шла об отсутствии ливневых канализаций в отдельных районах города. Евгений Жадовец привел данные: 96% магистральных теплосетей в районах, где нет «ливневок», подвержены настолько интенсивной внешней коррозии, что срок службы трубопроводов уменьшается более чем в два раза. Он подчеркнул, что именно внешняя коррозия стала главной причиной январских инцидентов на теплосетях в Курске. Представитель «Квадры» считает, что к решению проблемы инженерной инфраструктуры должны подключиться не только теплоэнергетики, но и органы местного самоуправления.

 

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