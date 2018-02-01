Команда «Курскэнерго» стала победителем городского Открытого турнира по хоккею

Хоккейная команда филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» стала обладателем Кубка Открытого турнира по хоккею «Химик-Трофи» 2017-2018гг. За победу в нем, помимо команды «Курскэнерго», боролись «Геолог», «Химик», «Химик-2», «Автотехцентр», представляющие крупные предприятия и организации Курска и Курской области.

Турнир проходил в два этапа: на первом все команды сыграли по два раза друг с другом. По его итогам команда Курскэнерго заняла третье место и прошла во второй этап - плей-офф, где в полуфинальной игре одержала непростую победу над командой «Геолог» - 7:6.

В финале курские энергетики встретились с командой «Химик-2». После основного времени счет был 3:3, овертайм также не выявил победителя. Исход игры решила серия буллитов, в которой команда Курскэнерго одержала победу со счетом 4:3. Победную шайбу в ворота противника забил Владислав Дмитриев, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственного отдела Курскэнерго.



