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Команда «Курскэнерго» стала победителем городского Открытого турнира по хоккею

Вчера, 17:18
Команда «Курскэнерго» стала победителем городского Открытого турнира по хоккею
Хоккейная команда филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» стала обладателем Кубка Открытого турнира по хоккею «Химик-Трофи» 2017-2018гг. За победу в нем, помимо команды «Курскэнерго»,  боролись     «Геолог», «Химик»,  «Химик-2», «Автотехцентр», представляющие крупные предприятия и организации Курска и Курской области.
Турнир проходил в два этапа: на первом все команды сыграли по два раза друг с другом. По его итогам команда Курскэнерго заняла третье место и прошла во второй этап - плей-офф, где в полуфинальной игре одержала непростую победу над командой «Геолог» - 7:6. 
В финале курские энергетики встретились с командой «Химик-2». После основного времени счет был 3:3, овертайм  также не  выявил победителя.  Исход игры решила серия буллитов, в которой команда Курскэнерго одержала победу со счетом 4:3. Победную шайбу в ворота противника забил Владислав Дмитриев, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственного отдела Курскэнерго. 

 

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