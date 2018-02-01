поиск по сайту
 

12 курских студентов претендуют на «потанинскую» стипендию

Сегодня, 08:02
12 курских студентов претендуют на «потанинскую» стипендию
В Москве прошел II тур конкурсного отбора стипендиальной программы Владимира Потанина. Участие в нем приняли 12 представителей Курска - магистранты Юго-Западного госуниверситета. В течение двух конкурсных дней в Москве ребятам необходимо было пройти целый ряд испытаний в формате деловых игр, интервью, работы над кейсами. Содержание их участники не раскрывают, так как в ближайшие два месяца аналогичный отбор пройдут еще в семи городах России. Результаты станут известны в марте. Эксперты определят 500 победителей, которые будут получать именную стипендию Владимира Потанина, а это 20 тысяч рублей начиная с февраля 2018 года и до окончания обучения в магистратуре.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама