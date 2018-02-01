12 курских студентов претендуют на «потанинскую» стипендию

В Москве прошел II тур конкурсного отбора стипендиальной программы Владимира Потанина. Участие в нем приняли 12 представителей Курска - магистранты Юго-Западного госуниверситета. В течение двух конкурсных дней в Москве ребятам необходимо было пройти целый ряд испытаний в формате деловых игр, интервью, работы над кейсами. Содержание их участники не раскрывают, так как в ближайшие два месяца аналогичный отбор пройдут еще в семи городах России. Результаты станут известны в марте. Эксперты определят 500 победителей, которые будут получать именную стипендию Владимира Потанина, а это 20 тысяч рублей начиная с февраля 2018 года и до окончания обучения в магистратуре.