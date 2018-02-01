В честь 75-летия победы в Сталинградской битве в Курске проведут акцию «Случайный вальс»

2 февраля в России отмечается 75-летие Победы в Сталинградской битве. Команда «Молодежки ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Память в танце. Случайный вальс». К ней присоединится и Курск. В областном Дворце молодежи активисты будут танцевать вальс. Начало в 13:30. К слову, в основу песни «Случайный вальс» лег реальный эпизод войны. О нем рассказал композитору Марку Фрадкину летчик Василий Васильев. В небольшой деревушке в прифронтовой полосе офицер познакомился с девушкой Зиной и пригласил на вальс. После этого им пришлось проститься. Однако летчик не смог забыть эту девушку и попросил написать об этом песню. Так родилась композиция «Случайный вальс». Спустя время на радио пришло письмо от Зины, в котором она спрашивала адрес того самого лётчика. Когда его начали разыскивать, выяснилось, что в одном из воздушных боёв он погиб смертью героя.