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На курских медиков заведено около 20 уголовных дел

Сегодня, 08:06
На курских медиков заведено около 20 уголовных дел
Число жалоб курян на некачественную медицинскую помощь растет. Только в 2017 году следственные органы приняли 50 заявлений. Почти по двадцати случаям возбудили уголовные дела, из которых 13 - по статье «Причинение смерти по неосторожности». Три дела рассматриваются в суде, а по одному уже вынесли обвинительный приговор. Как рассказала председатель областного комитета здравоохранения Ольга Новикова, в 2017-м по итогам проверок выписали 88 предписаний. 75 человек были наказаны за нарушение стандарта оказания медпомощи и даже за неправильно оформленную медицинскую документацию. 19 человек из этих 75-ти, помимо дисциплинарного взыскания, получили снижение оплаты труда.

 

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