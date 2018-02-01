На курских медиков заведено около 20 уголовных дел

Число жалоб курян на некачественную медицинскую помощь растет. Только в 2017 году следственные органы приняли 50 заявлений. Почти по двадцати случаям возбудили уголовные дела, из которых 13 - по статье «Причинение смерти по неосторожности». Три дела рассматриваются в суде, а по одному уже вынесли обвинительный приговор. Как рассказала председатель областного комитета здравоохранения Ольга Новикова, в 2017-м по итогам проверок выписали 88 предписаний. 75 человек были наказаны за нарушение стандарта оказания медпомощи и даже за неправильно оформленную медицинскую документацию. 19 человек из этих 75-ти, помимо дисциплинарного взыскания, получили снижение оплаты труда.