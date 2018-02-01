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Куряне подали около тысячи предложение по благоустройству города

Сегодня, 08:08
Куряне подали около тысячи предложение по благоустройству города
В Курске собрано около тысячи предложений по благоустройству общественных территорий. Чаще всего встречаются такие адреса, как мемориальный комплекс парк "Солянка", парк у Ермошкина озера, парк КЗТЗ, сквер Героев 16-й воздушной армии – всего в списке 22 общественных территории. По мере поступления предложений от населения он будет дополняться. Напомним, какие именно места отдыха приведут в порядок в первую очередь в рамках программы «Комфортная городская среда», на этот раз решат сами горожане. Пожелания можно оставить в пунктах приема предложений. В Курске их 37. Также урны для приема заявок горожан установлены в 14 отделениях МФЦ. Помимо этого, предложения по благоустройству в Курске собирают волонтеры. Сбор продлится до 9 февраля. 18 марта состоится рейтинговое голосование, где каждый курянин сможет отдать свой голос за наиболее важный, по его мнению, проект.

 

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