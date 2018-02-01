Курскэнерго в 2017 году отремонтировало свыше двух с половиной тысяч километров линий электропередачи

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы 2017 года. Все работы по обеспечению надежного функционирования объектов электросетевого комплекса филиала выполнены в соответствии с графиком.

В минувшем году энергетики провели комплексный ремонт 23 подстанций 35-110 кВ. Отремонтированы 416 трансформаторных подстанций напряжением 0,4/10 кВ и 2 606 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ. Расчищено 852,4 га просек воздушных линий. На реализацию ремонтной программы направлено 221,3 млн рублей.

В рамках ремонтной программы филиал выполнил капитальный ремонт ряда значимых для Курской области энергообъектов. В их числе – подстанция (ПС) 110/35/10 кВ «Обоянь» и воздушная линия (ВЛ) 110 кВ «Садовая-Лесная». Подстанция «Обоянь» снабжает электроэнергией Обоянский район с населением 35 тысяч человек, в том числе ЗАО «Изоплит» - одного из основных производителей древесных плит в Центральной России и крупное семеноводческое предприятие ЗАО «Артель». По линии «Садовая-Лесная», обеспечивается электроснабжение населения и предприятий центральной части Курска.

Реализация ремонтной программы филиала позволяет обеспечивать качество и надежность электроснабжения потребителей региона в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.



