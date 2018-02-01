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В Курской области спасатели трижды помогали людям попасть домой

Сегодня, 11:59
В Курской области спасатели трижды помогали людям попасть домой
За сутки курские спасатели трижды помогали людям вскрыть двери. Два случая произошли в Щиграх. Сначала за помощью обратилась пенсионерка, которая вышла из квартиры по делам и захлопнула дверь. Вернувшись, курянка не нашла ключи. Чтобы проникнуть в квартиру на третьем этаже, спасатели использовали специальную лестницу. Через балкон огнеборцы проникли внутрь и открыли входную дверь.
В этот же день к щигровским спасателям обратилась обеспокоенная женщина, которая рассказала, что не может попасть в квартиру, где находится её муж. Мужчина не реагирует на телефонные звонки и стук. Курянка предположила, что он потерял сознание и нуждается в срочной помощи. Тогда спасатели в присутствии сотрудников полиции решили вскрывать входные двери с помощью специнструмента. Оказалось, что курянин просто заснул и не слышал постороннего шума. 
Ещё одно сообщение с просьбой о помощи поступило от жителей поселка Свобода. Родственники пожилой женщины рассказали, что не могут до неё дозвониться. Спасатели незамедлительно выехали на место. Когда огнеборцы вскрыли двери, внутри обнаружили уже скончавшуюся пенсионерку.  

 

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