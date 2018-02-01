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На дорогах Курской области начинаются проверки на трезвость

Сегодня, 12:24
На дорогах Курской области начинаются проверки на трезвость
В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут проверки водителей на трезвость. Рейды состоятся в Курчатовском, Суджанском, Кореневском и ещё ряде районов области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Госавтоинспекция призывает курян сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефону– 02, с мобильного – 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

 

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