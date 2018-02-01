Налогового инспектора обвиняют в получении взятки и 17 подлогах

Перед судом предстанет бывший налоговый инспектор, которого обвиняют в совершении 17 служебных подлогов и получении взятки.

Как рассказали в СК, экс-старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок Межрайонной ИФНС России № 5 по Курской области составлял ложные протоколы об административном правонарушении в отношении индивидуальных предпринимателей. Выявлено 17 подобных фактов. Предприниматели были вынуждены оплачивать штраф, поскольку налоговый инспектор грозил им проблемами в бизнесе. Кроме того, обвиняемый осенью 2016 года в магазине поселка Золотухино лично получил от ИП 11 тысяч рублей. За такую сумму инспектор пообещал не составлять в отношении владелицы торговой точки протокола за отсутствие кассового аппарата, а также оказывать покровительство в дальнейшей коммерческой деятельности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.



