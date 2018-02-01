Многочисленные претензии рынка к Центробанку были обнародованы в результате судебного конфликта с «Югрой»

Для Центробанка противостояние с банком «Югра», продолжающееся уже на протяжении нескольких месяцев, обернулось серьезными неприятностями. В частности, мегарегулятор подвергся обвинениям в фальсификации документов. Парадоксально, но ранее сам Центробанк часто прибегал к подобным обвинениям, чтобы расправиться с теми или иными банками. О деталях сообщает редактор финансового отдела газеты «КоммерсантЪ» Ксения Дементьева.

Поводом для отзыва лицензии у «Югры» 28 июля прошлого года стали данные о финансовом состоянии банка, предоставленные временной администрацией. Согласно отчетности, сформированной ВА, отрицательный капитал банка 22 июля составил 7 миллиардов рублей.

Представители интересов банка «Югра» отмечают, что эти цифры не имеют документального и фактического подтверждения. К тому же на момент ввода временного руководства размер собственного капитала превышал 33 млрд рублей. Суд отказал адвокатам «Югры» в удовлетворении ходатайства о назначении независимой экспертизы документов.

Но это не отменяет справедливых сомнений в объективности регулятора. Представители «Югры» всерьез сомневаются в способности должностных лиц Центробанка принимать взвешенные решения. Об этом свидетельствует тот факт, что на заседании Комитета банковского надзора ЦБ, состоявшемся 7 июля, речи о ликвидации банка «Югра» не шло. Временная администрация вводилась для проведения процедуры санации. Но спустя менее чем три недели после ввода временного руководства ЦБ неожиданно изменил свое решение и отозвал банковскую лицензию.

Конфликт с «Югрой» открыто продемонстрировал, что терпение у представителей банковского сектора на исходе. Все накопившиеся к регулятору вопросы и претензии в конце концов будут озвучены.