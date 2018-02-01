ЦДМ на Лубянке проведет встречу с видеоблогерами ТилльНяшка и Natalie Kisel
Вчера, 13:47
В главном атриуме "Центрального Детского Магазина на Лубянке" (ЦДМ) 3
февраля в 14:00 пройдет встреча поклонников с видеоблогерами ТилльНяшка и
Natalie Kisel.
Мероприятие, столь популярное среди молодого
поколения, проводится в рамках мультимедийного проекта "ЦДМ-ONLINE" -
интерактивной школы видеоблогинга. На этот раз звезды YouTube проведут
специально для фанатов мастер-классы по фотографии и ведению социальных
сетей. Также можно будет с ними сфотографироваться и взять автограф.
Любой желающий сможет поучаствовать в интерактивном конкурсе в Instagram
и получить призы.
По словам советника президента по внешним
коммуникациям "Галс-Девелопмент" (собственник ЦДМ) Ирины Бурдельной,
проект пользуется популярность среди подростков. К тому же он позволяет
не только развлечься, но и получить новые знания. Об этом информирует radiomayak.ru.
Напомним,
Natalie Kisel (Наталья Кисель) делает beauty-обзоры, участвует в
челленджах, снимает видео о косметике, необычных куклах и канцелярских
товарах. На ее канал подписано более 1 млн.человек. В свою очередь
ТилльНяшка (Наталья Володина) снимает ролики о школьной жизни,
лайфхаках, распаковке подарков и т.д. У нее более 1,5 млн.подписчиков.