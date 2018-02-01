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ЦДМ на Лубянке проведет встречу с видеоблогерами ТилльНяшка и Natalie Kisel

Вчера, 13:47
ЦДМ на Лубянке проведет встречу с видеоблогерами ТилльНяшка и Natalie Kisel
В главном атриуме "Центрального Детского Магазина на Лубянке" (ЦДМ) 3 февраля в 14:00 пройдет встреча поклонников с видеоблогерами ТилльНяшка и Natalie Kisel.
Мероприятие, столь популярное среди молодого поколения, проводится в рамках мультимедийного проекта "ЦДМ-ONLINE" - интерактивной школы видеоблогинга. На этот раз звезды YouTube проведут специально для фанатов мастер-классы по фотографии и ведению социальных сетей. Также можно будет с ними сфотографироваться и взять автограф. Любой желающий сможет поучаствовать в интерактивном конкурсе в Instagram и получить призы.

По словам советника президента по внешним коммуникациям "Галс-Девелопмент" (собственник ЦДМ) Ирины Бурдельной, проект пользуется популярность среди подростков. К тому же он позволяет не только развлечься, но и получить новые знания. Об этом информирует  radiomayak.ru.

Напомним, Natalie Kisel (Наталья Кисель) делает beauty-обзоры, участвует в челленджах, снимает видео о косметике, необычных куклах и канцелярских товарах. На ее канал подписано более 1 млн.человек. В свою очередь ТилльНяшка (Наталья Володина) снимает ролики о школьной жизни, лайфхаках, распаковке подарков и т.д. У нее более 1,5 млн.подписчиков.

 

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