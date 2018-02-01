«Версия» разобралась, для чего Центробанку нужны обращения в правоохранительные органы «понарошку»?

Журналисты издания «Наша Версия» обратиливнимание на то, что Банк России с завидной регулярностью использует практику мнимых обращений в правоохранительные органы.

Стоит отметит, что МВД с той же завидной регулярностью вынуждено писать опровержения. В прошлом году аналогичная ситуация произошла, когда Центробанк заявил о требовании проверить деятельность руководства банка «Югра». Такие мнимые заявления становятся настоящей традицией для регулятора и заставляют только догадываться об их истинных причинах.

А причина, по всей видимости, существует. Недаром говорят, что подобные действия регулятора помогают ему отвлечь внимание правоохранительных органов от собственных темных дел и скрыть имеющиеся преступления.

Газета «Ведомости», проводившая журналистское расследование, выяснила, что Центробанк искусственно создал условия для ликвидации банка «Югра» и захватил дорогостоящее имущество, принадлежавшее кредитной организации.

Официальный представитель главного акционера «Югры» Алексея Хотина Анатолий Верещагин говорит о том, что в отношении банка и его вкладчиков было совершенно преступление. В задачи бывшего руководства кредитной организации входит восстановление справедливости. Для этого ведутся судебные разбирательства, которые опротестовывает незаконные действия Центробанка в отношении «Югры».

Источник материала - https://versia.ru/cb-polyubil-ponaroshku-obrashhatsya-k-pravooxranitelyam