«Версия» разобралась, для чего Центробанку нужны обращения в правоохранительные органы «понарошку»?
Журналисты издания «Наша Версия» обратиливнимание на то, что Банк России с завидной регулярностью использует практику мнимых обращений в правоохранительные органы.
Стоит отметит, что МВД с той же завидной регулярностью вынуждено писать опровержения. В прошлом году аналогичная ситуация произошла, когда Центробанк заявил о требовании проверить деятельность руководства банка «Югра». Такие мнимые заявления становятся настоящей традицией для регулятора и заставляют только догадываться об их истинных причинах.
А причина, по всей видимости, существует. Недаром говорят, что подобные действия регулятора помогают ему отвлечь внимание правоохранительных органов от собственных темных дел и скрыть имеющиеся преступления.
Газета «Ведомости», проводившая журналистское расследование, выяснила, что Центробанк искусственно создал условия для ликвидации банка «Югра» и захватил дорогостоящее имущество, принадлежавшее кредитной организации.
Официальный представитель главного акционера «Югры» Алексея Хотина Анатолий Верещагин говорит о том, что в отношении банка и его вкладчиков было совершенно преступление. В задачи бывшего руководства кредитной организации входит восстановление справедливости. Для этого ведутся судебные разбирательства, которые опротестовывает незаконные действия Центробанка в отношении «Югры».
Источник материала - https://versia.ru/cb-polyubil-ponaroshku-obrashhatsya-k-pravooxranitelyam
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