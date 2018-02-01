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Директор строительной фирмы задолжал сотрудникам 5,5 миллионов

Вчера, 14:40
Директор строительной фирмы задолжал сотрудникам 5,5 миллионов
Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Его подозревают в невыплате зарплаты. По версии следствия, директор одной из курчатовских организаций, занимающейся ремонтно-строительными работами, не полностью выдавал заработок своим 94 сотрудникам. Долг превысил 5,5 миллионов рублей. Следователи устанавливают  обстоятельства преступления, а также всех работников, чьи трудовые права были нарушены. 

 

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