Директор строительной фирмы задолжал сотрудникам 5,5 миллионов

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Его подозревают в невыплате зарплаты. По версии следствия, директор одной из курчатовских организаций, занимающейся ремонтно-строительными работами, не полностью выдавал заработок своим 94 сотрудникам. Долг превысил 5,5 миллионов рублей. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, а также всех работников, чьи трудовые права были нарушены.