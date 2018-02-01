Гонку «Курский соловей» отменили из-за непогоды

Региональное МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий. Сегодня по прогнозам Гидрометцентра ожидается дождь, мокрый снег, налипание снега, местами метель и сильный ветер, на дорогах туман и гололедица. Температура воздуха повысится до плюс 6 градусов. А к вечеру ожидается резкое понижение температуры – до минус 6°С. Ночью до - 12 градусов. В связи с этим, специализированные городские службы переведены в режим ЧП, а назначенная на сегодня автогонка «Курский соловей» на ипподроме – отменена. Гонка, напомним, посвящена 75-й годовщине освобождения Курска. Участвовать в ней должны были порядка 30 спортсменов из Курска, Орла и Воронежа.



