15 человек получили "Курскую антоновку"

Состоялась торжественная церемония вручения премии общественного признания «Человек года – 2017 – Курская антоновка». Обладателями статуэток в форме яблока стали 15 человек в 14 номинациях – «Доблесть и слава», «Мудрость и опыт», «Династия», «Память священна», «С заботой о будущем России», «Ученый года», «Поступок года». «Событием года» признаны победы баскетболисток курского «Динамо» в женской Евролиге и Суперкубке Европы. В номинации «Золотые руки» награды удостоен Владимир Сусликов, фрезеровщик 6-го разряда АО «Авиаавтоматика», в номинации «Творчество» отмечен заслуженный артист России Эдуард Баранов, актёр курского драмтеатра, в номинации «Общественная деятельность» — поисковый отряд «Лиза Алерт Курск».

Спецноминация присуждена Николаю Ильинову, генеральному директору ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» за вклад в развитие инфраструктуры Курской области. В номинации «Новое имя» лауреатом «Антоновки» стала художник-модельер Екатерина Ребежа, победительница конкурса на создание экипировки для сборной России в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В номинации «Преодоление» оценили курянку Оксану Петрихину, которая в одиночку совершила путешествие на мотоцикле от Владивостока до Курска длиной в 14 тысяч километров.