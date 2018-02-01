Курский «Авангард» проиграл спарринг венграм

Футболисты курского «Авангарда», находящиеся на сборе в Турции, провели четвертую контрольную встречу в зимнее межсезонье. И потерпели первое поражение. Планировался спарринг с клубом российской премьер-лиги «Тосно», однако он был отменен. Соперником «Авангарда» стал венгерский клуб «Ньиредьхаза Спартакус», занимающий 4-е место во 2-м дивизионе этой страны. В первом тайме команда из Венгрии отметилась двумя мячами в наши ворота. После перерыва куряне смогли забить «гол престижа». На 48-й минуте отличился Артем Федчук. До конца матча счет не изменился. Ранее команда Хасанби Биджиева сыграла вничью с киргизским клубом «Дордой» 1:1, победила «Сеницу» из Словакии 2:0 и бакинскую команду «Зиря» 3:0.