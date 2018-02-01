поиск по сайту
 

По Курску проехал «финансовый троллейбус»

Сегодня, 08:13
По Курску проехал «финансовый троллейбус»
Жители Курска стали пассажирами «финансового троллейбуса», он проехал по 9-му маршруту «Северо-Западный район — Знаменский собор». Как рассказали в УМВД, благодаря проекту куряне получили возможность повысить свою экономическую грамотность и узнать основные принципы отличия подлинной купюры от фальшивой. Проект запущен полицейскими совместно с работниками банковской сферы. Пассажиров «финансового троллейбуса» познакомили с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей. Кроме того, люди узнали о финансовых пирамидах и о том, как не стать их жертвой.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама