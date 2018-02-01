По Курску проехал «финансовый троллейбус»

Жители Курска стали пассажирами «финансового троллейбуса», он проехал по 9-му маршруту «Северо-Западный район — Знаменский собор». Как рассказали в УМВД, благодаря проекту куряне получили возможность повысить свою экономическую грамотность и узнать основные принципы отличия подлинной купюры от фальшивой. Проект запущен полицейскими совместно с работниками банковской сферы. Пассажиров «финансового троллейбуса» познакомили с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей. Кроме того, люди узнали о финансовых пирамидах и о том, как не стать их жертвой.