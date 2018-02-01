поиск по сайту
 

В Сеймском округе появится новый филиал МФЦ

Сегодня, 08:15
В Сеймском округе появится новый филиал МФЦ
В этом году в Курске планируется открытие филиала МФЦ с 27 окнами обслуживания в Сеймском округе. А с января новые центры заработали в Центральном и Железнодорожном округах. Офисы МФЦ открылись по улицам Дзержинского и Республиканская. Отмечается, что каждый из действующих на территории Курска филиалов обслуживает также жителей Курского района. В 2018-м завершится реконструкция помещений МФЦ в Беловском и Советском районах. Власти рассчитывают, что офисы, где предоставляют государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна», сократят время ожидания в очередях до 15 минут, а не менее 90% заявителей останутся довольны качеством обслуживания. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама