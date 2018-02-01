В Сеймском округе появится новый филиал МФЦ

В этом году в Курске планируется открытие филиала МФЦ с 27 окнами обслуживания в Сеймском округе. А с января новые центры заработали в Центральном и Железнодорожном округах. Офисы МФЦ открылись по улицам Дзержинского и Республиканская. Отмечается, что каждый из действующих на территории Курска филиалов обслуживает также жителей Курского района. В 2018-м завершится реконструкция помещений МФЦ в Беловском и Советском районах. Власти рассчитывают, что офисы, где предоставляют государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна», сократят время ожидания в очередях до 15 минут, а не менее 90% заявителей останутся довольны качеством обслуживания.