В Курске ссора братьев завершилась гибелью одного и госпитализацией второго

3 февраля на проспекте Дериглазова Курска встреча братьев завершилась трагедией. По сообщению ряда СМИ, в гости к 30-летнему курянину приехал сводный 25-летний брат из Петербурга. Между ними вспыхнула ссора, житель Северной столицы накинулся на родственника с ножом. Затем 25-летний мужчина выпал из окна 12-го этажа и погиб. Пострадавший курянин находится в больнице. В УМВД подтвердили факт случившегося, но официальной информации пока нет.