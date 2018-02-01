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В Курске ссора братьев завершилась гибелью одного и госпитализацией второго

Сегодня, 08:07
В Курске ссора братьев завершилась гибелью одного и госпитализацией второго
3 февраля на проспекте Дериглазова Курска встреча братьев завершилась трагедией. По сообщению ряда СМИ, в гости к 30-летнему курянину приехал сводный 25-летний брат из Петербурга. Между ними вспыхнула ссора, житель Северной столицы накинулся на родственника с ножом. Затем 25-летний мужчина выпал из окна 12-го этажа и погиб. Пострадавший курянин находится в больнице. В УМВД подтвердили факт случившегося, но официальной информации пока нет.

 

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