Директор центра творчества получала зарплату несуществующего учителя танцев

Директора Суджанского центра народного творчества подозревают в подлоге и присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, руководитель внесла в официальные документы сведения о часах, якобы отработанных балетмейстером. Бухгалтерия зачислила зарплату — 130 тысяч рублей. Правда, преподавателя танцев в центре не было, и его работа никем не выполнялась. А деньги получила директор, расписавшись за них в расчетно-платежных документах. Расследование продолжается.



