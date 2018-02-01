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Директор центра творчества получала зарплату несуществующего учителя танцев

Сегодня, 08:07
Директор центра творчества получала зарплату несуществующего учителя танцев
Директора Суджанского центра народного творчества подозревают в подлоге и присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, руководитель внесла в официальные документы сведения о часах, якобы отработанных балетмейстером. Бухгалтерия зачислила зарплату — 130 тысяч рублей. Правда, преподавателя танцев в центре не было, и его работа никем не выполнялась. А деньги получила директор, расписавшись за них в расчетно-платежных документах. Расследование продолжается.

 

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