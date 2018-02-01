Сбербанк запустил пакет услуг для предпринимателей «Большие возможности»

Новый пакет услуг ориентирован на компании малого бизнеса, которые проводят большое количество платежей и работают с наличными средствами. Благодаря пакету «Большие возможности» предприниматели смогут платить за услуги в два раза меньше, чем раньше.

«Большие возможности» — пакет услуг, в который включены самые востребованные предпринимателями сервисы и продукты. При подключении пакета услуг компания получает каждый месяц без дополнительной платы: все внутренние платежи, 100 внешних, переводы физическим лицам в размере 300 тыс. рублей, а также бизнес-карту и СМС-информирование. Кроме того, предприниматели смогут без комиссии снимать с бизнес-карты до 500 тыс. рублей ежемесячно и вносить наличные через банкомат на ту же сумму.

- Мы стараемся искать и находить лучшие решения для всех наших клиентов и расширяем линейку пакетов услуг. «Большие возможности» — первый пакет услуг для клиентов малого бизнеса с высокой транзакционной активностью, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

Напомним, что сегодня только с Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк активно сотрудничает более 120 тыс. клиентов, абсолютное большинство которых относится к сегменту малого бизнеса. Ежемесячно в Черноземье Сбербанк открывает счета более чем 3 тыс. клиентам, при этом доля открываемых счетов от вновь зарегистрированных на территории обслуживания ЦЧБ предприятий составляет более 65%. Это означает, что более половины клиентов выбирают Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк, что свидетельствует о высоком доверии и преимуществах выбора Сбербанка в качестве партнера.



