Версия: ЦБ понарошку обращается к правоохранителям

Банк России с завидной регулярностью заявляет об обращениях в правоохранительные органы с целью проверить действия руководства той или иной кредитной организации на законность. Однако на поверку, все эти обращения оказываются симуляцией, - сообщает«Версия».

В прошлом году таким же образом регулятор пытался надавить на правоохранителей. Летом зампред ЦБ РФ Василий Поздышев распространил информацию о том, что полиция возбудила уголовное дело против руководства банка «Югра» по факту вывода активов. Конечно, эти сведения оказались ложными.

Однако в ноябре Поздышеву удалось добиться расследования в отношении «Югры». Чиновник добивался заведения уголовного дела против экс-руководства банка, но МВД отказало в связи отсутствием противоправных действий.

Вероятно, ложные и действительные походы ЦБ к правоохранителям могут означать, что регулятор совершил немало преступлений, которые пытается скрыть. Об одном из них узнали «Ведомости». Журналисты издания провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Центробанк целенаправленно уничтожил «Югру».

Однако в «Югре» сдаваться на намерены. Как сообщил официальный представитель основного собственника «Югры» Алексея Хотина Анатолий Верещагин, экс-руководство банка продолжит отстаивать свои интересы.

Источник материала - https://versia.ru/cb-polyubil-ponaroshku-obrashhatsya-k-pravooxranitelyam