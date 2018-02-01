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Следователи рассказали подробности конфликта братьев на проспекте Дериглазова

Сегодня, 11:36
Следователи рассказали подробности конфликта братьев на проспекте Дериглазова
3 февраля на проспекте Дериглазова Курска встреча братьев завершилась трагедией. По данным СК, в гости к 30-летнему курянину приехал сводный 24-летний брат из Петербурга. В течение трёх дней он злоупотреблял алкоголем. В субботу утром он стал вести себя неадекватно, схватил нож и набросился на своего брата. Курянин выбежал из квартиры и скрылся от преследовавшего его брата лишь у соседей в квартире на 5 этаже дома. Не догнав его, парень вернулся в квартиру на 13 этаже и выпрыгнул из окна. Потерпевшего курянина доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

 

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