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В Судже пожар уничтожил жилой дом

Сегодня, 11:39
В Судже пожар уничтожил жилой дом
Сегодня ранним утром в Судже загорелся жилой дом. Сообщение о ЧП поступило на номер «Службы спасения – 112» примерно в 4 часа. На место происшествия тут же выехали два пожарных расчёта, которые достаточно быстро ликвидировали пламя. Но, по данным регионального МЧС,  к этому моменту в деревянном, обложенном кирпичом доме размером 15 на 9 метров огнём уже была повреждена кровля по всей площади. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 

 

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