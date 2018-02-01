В Судже пожар уничтожил жилой дом

Сегодня ранним утром в Судже загорелся жилой дом. Сообщение о ЧП поступило на номер «Службы спасения – 112» примерно в 4 часа. На место происшествия тут же выехали два пожарных расчёта, которые достаточно быстро ликвидировали пламя. Но, по данным регионального МЧС, к этому моменту в деревянном, обложенном кирпичом доме размером 15 на 9 метров огнём уже была повреждена кровля по всей площади. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



