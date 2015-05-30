Под суд идет наркоман, пытавшийся убить таксиста молотком

Прокуратура направила в суд уголовное дело 33-летнего мужчины. Курянина обвиняют в угоне автомобиля с применением насилия, а также умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. По данным прокуратуры, мужчина страдает наркоманией. Ранним утром 6 апреля 2017 года курянин, находящийся в состоянии наркотического опьянения, попросил водителя автомобиля «Рено Логан», занимающегося частным извозом, отвезти его в деревню Муравлево Курского района. Когда прибыли на место, пассажир вместо того, чтобы расплатиться, плеснул таксисту в лицо ацетоном и, достав из сумки молоток, попытался нанести им удар по голове водителя. Тот сумел блокировать удар и быстро выбрался из салона, вызвал полицию. Преступник пересел за руль и поехал, но врезался в дерево. Выбравшись из автомобиля, злоумышленник облил его ацетоном и поджег, после чего скрылся. Потом курянин переплыл реку и пришел в соседнюю деревню к своему брату, которому и рассказал о своих преступлениях. Зная о склонности родственника к употреблению наркотиков, мужчина не поверил ему и повез на автомобиле домой в Курск. По пути преступник вышел из автомобиля и пришел в наркологический диспансер, как он сам потом пояснил, чтобы сдать анализы. Там в коридоре он увидел свою жертву – таксиста, и поинтересовался его делами. Оказалось, что сотрудники полиции уже начали проверку по факту происшедшего и привезли потерпевшего в наркологический диспансер для процедуры освидетельствования. Подозреваемого задержали на месте. Вину в совершенных преступлениях он фактически не признал.