Курянин ради внимания возлюбленной похитил ее документы

На скамье подсудимых оказался житель Золотухинского района за похищение важных личных документов. Как пояснили в прокуратуре, несколько лет назад 36-летний мужчина познакомился с жительницей поселка Жукова Курского района, с которой стал поддерживать близкие отношения. Однажды между ними произошла ссора. Женщина предложила расстаться, но мужчину этот вариант явно не устраивал. Он всячески искал встреч и пытался обратить на себя внимание.

В декабре 2017-го ночью мужчина приехал к дому возлюбленной и, чтобы выманить на улицу, ударил по кузову ее автомобиля. Когда сработала сигнализация, женщина отключила ее с пульта дистанционного управления. Воспользовавшись тем, что центральный замок дверей машины открылся, мужчина сел в салон и стал ждать подругу. Так и не дождавшись, он похитил из бардачка документы потерпевшей на автомобиль и на право управления им, после чего уехал домой. Как позже пояснил сам преступник, он пытался таким образом увидеться с женщиной. Потерпевшая, обнаружив пропажу документов, на встречу не пришла, а обратилась в полицию. Документы ей вернули, а мужчине предстоит судебное разбирательство.