На курских дорогах поймали 35 пьяных автомобилистов

В минувшие выходные в Курской области провели очередные проверки водителей на трезвость. Как рассказали в Госавтоинспекции, с 2 по 4 февраля в регионе были задержаны 35 пьяных автомобилистов. 8 человек отказались от прохождения медосвидетельствования. Двое были задержаны за повторное нарушение.

Добавим, сегодня стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий конфискацию транспорта у виновников "пьяных" ДТП. Предполагается, что автомобилей будут лишать водителей, по вине которых погибли люди или был причинен тяжкий вред здоровью. Проект предлагает внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Как отмечают авторы инициативы, сейчас автомобиль у осужденного не конфискуют, что повышает риск "дальнейшего нарушения им Правил дорожного движения". Осенью МВД выступило с инициативой ужесточить наказание за повторную езду в пьяном виде. Сейчас максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей.



