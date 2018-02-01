В Курске день робототехники отметят гонками на квадрокоптерах

В Курске впервые отметят Всемирный день робототехники. Его устроят 7 февраля в ЮЗГУ. Здесь состоятся выставка робототехники студентов и школьников Курска, мастер-класс по робототехнике, показательные выступления, среди которых гонки на квадрокоптерах и на беспилотных автомобилях, а также инженерный конкурс для школьных команд по конструированию мостов. Отмечать день робототехники начнут 7 февраля в полдень.

12.00-15.00 Работа выставки робототехнических разработок студентов и школьников Курска

12.00-13.30 Мастер-класс по робототехнике для школьников от кафедры "Мехатроники, механики и робототехники" ЮЗГУ.

13.30-15.00 Показательные выступления - Гонки на квадрокоптерах .

13.30-15.00 Показательные выступления - Гонки на беспилотных автомобилях.

13.30-15.00 Конкурс по конструированию (мостостроители).



