поиск по сайту
 

В Курске день робототехники отметят гонками на квадрокоптерах

Сегодня, 14:10
В Курске день робототехники отметят гонками на квадрокоптерах
В Курске впервые отметят Всемирный день робототехники. Его устроят 7 февраля в ЮЗГУ. Здесь состоятся выставка робототехники студентов и школьников Курска, мастер-класс по робототехнике, показательные выступления, среди которых гонки на квадрокоптерах и на беспилотных автомобилях, а также инженерный конкурс для школьных команд по конструированию мостов. Отмечать день робототехники начнут 7 февраля в полдень.
12.00-15.00 Работа выставки робототехнических разработок студентов и школьников Курска
12.00-13.30 Мастер-класс по робототехнике для школьников от кафедры "Мехатроники, механики и робототехники" ЮЗГУ.
13.30-15.00 Показательные выступления - Гонки на квадрокоптерах .
13.30-15.00 Показательные выступления - Гонки на беспилотных автомобилях.
13.30-15.00 Конкурс по конструированию (мостостроители).

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама