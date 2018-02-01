Житель Беседино угнал машину и рассказал владельцу, где ее искать

Житель Беседино осужден за угон автомобиля. Как рассказали в прокуратуре Курского района, в сентябре 2017 года мужчина приехал за покупками в супермаркет и припарковался рядом с магазином. При этом он неосмотрительно не закрыл машину и оставил ключи вместе с мобильным телефоном в салоне. Этим воспользовался пьяный житель Беседино, он сел за руль чужого автомобиля и поехал в сторону Курска. Потерпевший же вызвал полицию и позвонил на свой мобильный. Ему ответил нетрезвый угонщик и рассказал, что находится в деревне 1-е Красниково и больше никуда не поедет. Через несколько минут сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль и вернули его потерпевшему. Суд приговорил раскаявшегося угонщика к полутора годам ограничения свободы. В этот срок ему предстоит доказать свое исправление и соблюдать установленные запреты и ограничения.



