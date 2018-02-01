В Курской области запускают альтернативную службу спасения

В Курской области официально стартовал уникальный для России проект «Наш случай». Началось обучение пяти специалистов общественной организации «Смородина», которые будут работать дежурными диспетчерами альтернативной «службы спасения». Как пояснили в МЧС, она займется оказанием помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, ветеранам, многодетным и нуждающимся семьям. Активисты будут принимать звонки от населения, высылать специалистов. В распоряжении службы будет автомобиль с набором необходимых инструментов. Как пояснили в спасательном ведомстве, есть некоторый виды помощи, которые не относятся к экстренным случаям. Например, инвалид-колясочник приехал домой, а лифт не работает. Или же поломалась инвалидная коляска. В подобных ситуациях будут подключать сотрудников проекта «Наш случай». Обратиться за помощью можно по телефону 112, но реагировать будет альтернативная служба. Диспетчеры приступят к работе сразу после обучения, в середине февраля.