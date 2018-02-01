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4 алиментщика получили реальные сроки

Сегодня, 08:24
4 алиментщика получили реальные сроки
В Курской области 4 алиментщика получили реальные сроки в 2017 году. Как рассказали в службе судебных приставов, всего же за год было возбуждено 542 уголовных дела на злостных неплательщиков алиментов. Судами вынесено 490 обвинительных приговоров. 
Еще почти 1,5 тысячи должников были привлечены к административной ответственности. 125 из них пришлось провести под арестом от 10 до 15 суток. Порядка 1300 алиментщиков приговорили к обязательным работам, и они   наводили порядок на улицах родных городов и поселков. 9 должников были оштрафованы. 

 

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