В Курской области 4 алиментщика получили реальные сроки в 2017 году. Как рассказали в службе судебных приставов, всего же за год было возбуждено 542 уголовных дела на злостных неплательщиков алиментов. Судами вынесено 490 обвинительных приговоров.

Еще почти 1,5 тысячи должников были привлечены к административной ответственности. 125 из них пришлось провести под арестом от 10 до 15 суток. Порядка 1300 алиментщиков приговорили к обязательным работам, и они наводили порядок на улицах родных городов и поселков. 9 должников были оштрафованы.