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Вынесен приговор виновнику пьяного ДТП, в котором погибла женщина

Сегодня, 08:06
Вынесен приговор виновнику пьяного ДТП, в котором погибла женщина
В Курском районе вынесен приговор виновнику пьяного ДТП, в котором погибла женщина. Как рассказали в прокуратуре, в августе 2017 года 62-летний мужчина сел нетрезвым за руль автомобиля «Фольксваген Гольф», вместе с ним ехали три пассажира, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Пьяный водитель двигался со скоростью 180 км/час, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Одна пассажирка погибла на месте аварии. Ее супруг получил тяжелые травмы. Еще одна  пассажирка серьезно не пострадала. Суд приговорил виновника ДТП к 2,5 годам колонии-поселения с лишением прав на 3 года. Также ему предстоит заплатить пострадавшему 300 тысяч рублей за моральный вред и еще 52 тысячи ОМС за затраты на оказание медицинской помощи потерпевшему.

 

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