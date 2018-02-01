В Курском районе вынесен приговор виновнику пьяного ДТП, в котором погибла женщина. Как рассказали в прокуратуре, в августе 2017 года 62-летний мужчина сел нетрезвым за руль автомобиля «Фольксваген Гольф», вместе с ним ехали три пассажира, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Пьяный водитель двигался со скоростью 180 км/час, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Одна пассажирка погибла на месте аварии. Ее супруг получил тяжелые травмы. Еще одна пассажирка серьезно не пострадала. Суд приговорил виновника ДТП к 2,5 годам колонии-поселения с лишением прав на 3 года. Также ему предстоит заплатить пострадавшему 300 тысяч рублей за моральный вред и еще 52 тысячи ОМС за затраты на оказание медицинской помощи потерпевшему.



