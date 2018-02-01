В Суджанском районе пропал подросток

В Курской области пропал 16-летний подросток Владислав Балахнев. Как сообщили в УМВД, он ушел из дома в селе Плехово, Суджанского района вечером 1 февраля и до сих пор не вернулся. На вид подростку 15 лет, рост 170 см, спортивного телосложения, волосы темные. Был одет в темно-синюю куртку, черно-синюю шапку, темные спортивные брюки, обут в черные сапоги. Полиция просит всех, кто располагает информацией о месте нахождения подростка, сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102 или в любой территориальный орган внутренних дел.