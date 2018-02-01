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Растет число курян, покусанных бродячими собаками

Сегодня, 12:10
Растет число курян, покусанных бродячими собаками
В Курской области растет количество людей, покусанных бродячими собаками. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В 2017-м за антирабической помощью было на 10,5% обращений больше, чем в 2016-м. Также есть факты отказа курян от проведения антирабической вакцинации. Эта статистика вызывает беспокойство специалистов, так же как и ситуация с бродячими животными. Их отловом в Курске никто не занимается. Между тем, в 2017-м в регионе зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный случай бешенства. Носителями являлись не только дикие, но и домашние животные, у которых не было прививки.

 

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