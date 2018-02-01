Условия ипотеки под 6%

Российские семьи, у которых в период, начиная с 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года, появится второй и (или) третий ребенок, могут получить льготную ипотеку под 6% годовых - рассказывают в ПФР.

Право на получение кредита (займа) возникает у граждан Российской Федерации при рождении второго и (или) третьего ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации.

Для получения льготной ипотеки кредит (займ) должен быть выдан гражданам на приобретение у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) на первичном рынке жилья готового жилого помещения по договорам купли-продажи либо на приобретение у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, по договору участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору) или на погашение ранее выданных кредитов (займов), предоставленных на указанные цели.

Для их получения соответствующий кредитный договор должен соответствовать, в частности, следующим условиям:

а) кредитный договор (договор займа) заключен в рублях не ранее 1 января 2018 г.;

б) размер кредита (займа) составляет:

до 3 млн. рублей (включительно) - для жилых помещений, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, за исключением г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

до 8 млн. рублей (включительно) - для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

в) заемщик оплачивает за счет собственных средств, в том числе полученных из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов либо от организации - работодателя заемщика, не менее 20 процентов стоимости приобретаемого жилого помещения;

г) размер процентной ставки, предусмотренный кредитным договором (договором займа), равен 6 процентам годовых (при условии заключения заемщиком договоров личного страхования (страхования жизни, страхования от несчастного случая и болезни) и страхования жилого помещения после оформления права собственности на такое жилое помещение);

д) погашение кредита (займа) производится равными ежемесячными (аннуитетными) платежами в течение всего срока действия кредита (займа).

Субсидии предоставляются со дня предоставления кредита (займа):

а) в течение 3 лет - в связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. второго ребенка;

б) в течение 5 лет - в связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. третьего ребенка.

При рождении с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. у гражданина, получившего кредит (заем), третьего ребенка в течение периода предоставления субсидии, полученной в связи с рождением второго ребенка, период предоставления субсидии продлевается на 5 лет со дня окончания периода предоставления субсидии в связи с рождением второго ребенка.

При рождении не позднее 31 декабря 2022 г. у гражданина, получившего кредит (заем), третьего ребенка после окончания периода предоставления субсидии, полученной в связи с рождением второго ребенка, предоставление субсидии возобновляется на 5 лет с даты рождения третьего ребенка.

Субсидироваться для указанных целей будут только те кредитные учреждения, которые государство включит в программу в качестве партнеров.







