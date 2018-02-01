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В Курске молодой водитель спровоцировал тройное ДТП

Сегодня, 12:34
В Курске молодой водитель спровоцировал тройное ДТП
В Курске молодой водитель спровоцировал тройное ДТП. Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла 5 февраля около полудня в районе дома №30 по улице Сумская. 20-летний водитель за рулем ВАЗа 15-й модели при выезде со второстепенной дороги на главную создал помеху «Оке»», двигавшейся по Сумской в направлении проспекта Клыкова. Из-за этого 57-летний водитель малолитражки был вынужден выехать на встречку, где столкнулся с грузовой «Газелью». В ДТП пострадал водитель «Оки», его с травмами его доставили в больницу.

 

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