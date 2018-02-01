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В Курчатовском районе торговали просроченным мясом

Сегодня, 12:52
В Курчатовском районе торговали просроченным мясом
К штрафу привела внеплановая выездная проверка Россельхознадзора в отношении индивидуального предпринимателя Курчатовского района. Инспекторы выявили нарушения ветеринарного законодательства. Так, в торговой точке предпринимателя  обнаружили свинину с датой выработки 21 ноября 2017-го года и сроком годности не более 72 часов. То есть мясо необходимо было снять с продажи более 2 месяцев назад. Однако курчатовский бизнесмен этого не сделал, и ему придутся заплатить штраф в 20 тысяч рублей. Просроченную свинину сняли с реализации и утилизировали.

 

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