Курянка незаконно получила детские пособия на 300 тысяч рублей

Направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Курчатова. Ее обвиняют в мошенничестве при получении пособий. В прокуратуре пояснили: обвиняемая предоставила в Пенсионный фонд ложные сведения о том, что она и ее ребенок проживают в Железногорске, который относится к территориям с льготно-экономическим статусом. Однако проверка показала, что фактически женщина проживала в Курчатове и, соответственно, не имела прав на выплаты. В течение двух лет курянка получила более 300 тысяч рублей. Вердикт ей вынесет суд. Подчеркивается, что причиненный ущерб полностью возмещен.