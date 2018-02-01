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Курянка незаконно получила детские пособия на 300 тысяч рублей

Сегодня, 13:10
Курянка незаконно получила детские пособия на 300 тысяч рублей
Направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Курчатова. Ее обвиняют в мошенничестве при получении пособий. В прокуратуре пояснили:  обвиняемая предоставила в Пенсионный фонд ложные сведения о том, что она и ее ребенок проживают в Железногорске, который относится к территориям с льготно-экономическим статусом. Однако проверка показала, что фактически женщина проживала в Курчатове и, соответственно, не имела прав на выплаты. В течение двух лет курянка получила более 300 тысяч рублей. Вердикт ей вынесет суд. Подчеркивается, что причиненный ущерб полностью возмещен.

 

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