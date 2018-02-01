Неоплаченный штраф для жителя Курска обернулся обязательными работами

Неоплаченный своевременно уголовный штраф обернулся для жителя Курска обязательными работами на срок 220 часов.

Как пояснили в службе судебных приставов, 48-летний мужчина похитил аккумуляторы с КАМАЗа, за кражу его привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил в качестве наказания штраф в 10 тысяч рублей.

Приставы предупредили курянина: если он своевременно не заплатит, то штраф могут заменить другим наказанием. Мужчина о рассрочке не попросил и никаких выплат при этом делал.

Тогда пристав направил в суд представление о замене наказания, и теперь похитителю аккумуляторов предстоит отработать 220 часов.



