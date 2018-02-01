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Неоплаченный штраф для жителя Курска обернулся обязательными работами

Вчера, 16:57
Неоплаченный штраф для жителя Курска обернулся обязательными работами
Неоплаченный своевременно уголовный штраф обернулся для жителя Курска обязательными работами на срок 220 часов.
Как пояснили в службе судебных приставов, 48-летний мужчина похитил аккумуляторы с КАМАЗа, за кражу его привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил в качестве наказания штраф в 10 тысяч рублей.
Приставы предупредили курянина: если он своевременно не заплатит, то штраф могут заменить другим наказанием. Мужчина о рассрочке не попросил и никаких выплат при этом делал. 
Тогда пристав направил в суд представление о замене наказания, и теперь похитителю аккумуляторов предстоит отработать 220 часов.

 

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