Курской области удалось продать только четверть имущества, выставленного на торги
Сегодня, 08:19
В нашем регионе в 2017 году на торги выставляли более 200 объектов имущества, а продать удалось только 50 – пишут «Курские известия», отмечая, что некоторые из них существенно потеряли в цене. Так, помещение в Курчатове планировали продать за 5 миллионов 400 тысяч рублей, в итоге выручили в 2 раза меньше. Также пришлось снизить цену на недостроенный торговый центр в Курчатовском районе и столетнее здание. Но были и выгодные сделки. Например, самой удачной можно назвать продажу земельного участка в Щиграх. Выставили его за 520 тысяч, а в итоге цена превысила 9 миллионов! Это при том, что шаг аукциона – 26 тысяч рублей. И все же пополнить казну с помощью продажи муниципального имущества непросто. Никому оказался не нужен медвытрезвитель на 15 коек в Курчатове, он остался в муниципальной собственности. Так никто и не купил акции ОАО «Торговый дом «Курская Коренская ярмарка». Их выставляли на торги пять раз, снижали цены, а новый владелец так и не нашёлся. То же можно сказать и о гостинице «Центральная» Курска, и об участке с постройками стоимостью более полумиллиарда рублей.