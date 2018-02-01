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В Курской области с молотка ушли бильярдный стол и дрель

Сегодня, 08:19
В Курской области с молотка ушли бильярдный стол и дрель
В Курской области муниципалитеты стараются пополнять бюджет всеми доступными способами. Помимо объектов недвижимости, власти пускают с молотка всякую мелочь, которая доходов не приносит. Например, многоквартирный жилой дом площадью более 1300 «квадратов» в Пристенском районе продали на стройматериалы за 55 тысяч 650 рублей. За «Ниву» с коррозией кузова удалось выручить более 16 тысяч. К слову, и автомобиль, и ветхий дом продали с первого раза. Город тоже не разбрасывается имуществом, за которое хоть что-то можно выручить. В 2015-м продали шлифовальный станок за 1243 рубля, а бильярдный стол – за 9030 рублей. Электрическую дрель в 2016-м трижды выставляли на торги, купили лишь на четвёртый раз за 200 рублей.  В 2018-м Курск на продаже имущества планирует заработать почти 190 миллионов. На торги, помимо акций и участков, уже выставили автомобили разной степени сохранности, ветхий дом под снос (на стройматериалы), прицеп и плотину. Дрелей и бильярдных столов пока нет.
 
 
По материалам издания "Курские известия"

 

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