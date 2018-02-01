Сегодня Курская область встречает лыжный десант

100-летию образования Рязанского высшего училища ВДВ имени генерала армии Маргелова посвящен лыжный поход 50 десантников. Предполагается, что они пройдут по маршруту Белгород-Курск-Орел-Тула-Рязань. Протяженность пути - 800 километров. В Курской области десантники побывают с 7 по 11 февраля. Сегодня их встретят в Обоянском районе. Затем школьники и члены военно-патриотических клубов вместе с десантниками возложат цветы на мемориале павших в годы Великой Отечественной войны в Обояни. 8 февраля участники лыжного перехода посетят поселок имени Маршала Жукова. 9 февраля возложат цветы к воинским памятникам Курска. 10 февраля для десантников организуют экскурсию в Фатежский район к монументу «Ангел мира». Завершится визит 11 февраля в Поныровском районе, где состоится возложение цветов к братской могиле гвардейцев-десантников.



