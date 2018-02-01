поиск по сайту
 

В Курске открыли памятник Неизвестному защитнику

Вчера, 18:14
В Курске открыли памятник Неизвестному защитнику
В канун 75-летия освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков у Михайловского храма установили памятник Неизвестному защитнику. Этой могиле около 77 лет. Кто похоронен у стен храма, установить уже невозможно. Местные жители рассказывают, что этого человека убили немцы. «Спасибо тебе, неизвестный солдат, за то, что сегодня живем мы». Эти слова высечены на плите. Одной благодарностью потомки ограничиваться не собираются. За памятником будут присматривать члены всероссийского движения «Волонтеры Победы».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама