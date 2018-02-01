В Курске открыли памятник Неизвестному защитнику

В канун 75-летия освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков у Михайловского храма установили памятник Неизвестному защитнику. Этой могиле около 77 лет. Кто похоронен у стен храма, установить уже невозможно. Местные жители рассказывают, что этого человека убили немцы. «Спасибо тебе, неизвестный солдат, за то, что сегодня живем мы». Эти слова высечены на плите. Одной благодарностью потомки ограничиваться не собираются. За памятником будут присматривать члены всероссийского движения «Волонтеры Победы».







