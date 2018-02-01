Вкладчики собрали 20 000 подписей под письмом президенту, в котором просят защитить их от ЦБ и АСВ

Пострадавшие от действий ЦБ и АСВ вкладчики пытаются привлечь внимание президента РФ к сложившейся ситуации. Напомним, около недели назад граждане столкнулись с тем, что АСВ стало массово подавать на них в суд, принуждая вернуть деньги со вкладов в банки-банкроты.

Тысячи людей по всей России собирают подписи под обращение к Владимиру Путину. Вчера к акции присоединился Союз вкладчиков России. По словам главы организации Николая Николаева, кампания продлится до конца недели.

В акции участвуют вкладчики, потерявшие свои средства в результате отзыва лицензии у банка «Югра», «Пересвета», «Татфонбанка», «Пробизнесбанка» и других кредитных организаций. Главный акционер банка «Югра» продолжает бороться за признание незаконным отзыва лицензии. Активисты боятся, что навсегда потеряют честно заработанные деньги, если Арбитражный суд поддержит позицию Центробанка.

Николаев отмечает, что буквально за несколько дней кампания приобрела всероссийский масштаб. Он уверен, что активистам удастся рассказать президенту о своих проблемах. Мы боремся за возврат средств, а также намерены добиться изменения законов, - сообщил Николаев.

Также Николаев считает, что руководство АСВ, ЦБ и лично Эльвира Набиуллина, лишив граждан России их средств, совершили преступление. Вкладчики просят главу государства инициировать проверку деятельности Банка России со стороны правоохранительных органов.

Ранее о намерении защитить интересы вкладчиков сообщили глава АРБ Гарегин Тосунян и депутат Госдумы Ярослав Нилов. Глава АРБ обещал обратиться в Верховный Суд, а законодатель подал обращение Эльвире Набиуллиной.