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Журналисты региона задумались о развитии эквайринга

Сегодня, 11:45
Журналисты региона задумались о развитии эквайринга
В Воронеже состоялся традиционный «Бал прессы», генеральным партнером которого выступил Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк. В рамках мероприятия прошел воркшоп для журналистов и пиарщиков, на котором рассматривались реальные кейсы. Среди таких заданий  был и вопрос от Центрально-Черноземного банка. Его задал участникам заместитель Председателя ЦЧБ – управляющий Головным отделением по Воронежской области Денис Скребец.
Дело в том, что ЦЧБ активно работает над развитием эквайринга. В настоящее время в Воронежской области действует  16 тыс. торговых точек с терминалами компании. Их рост за прошлый год составил 39 %, а за два последних года – более чем в два раза.
Оборот по терминалам Сбербанка при оплате банковской картой достиг в декабре  2017  года 8,4 млрд руб., увеличившись за год на  46,7%. Доля Головного отделения по Воронежской области ПАО Сбербанка  на рынке торгового эквайринга  составляет 67%. И все-таки только около 20,5 % населения пока используют карты при оплате. Как повысить культуру безналичных платежей?
В ходе игры команды предложили различные варианты решения кейса – интересные и оригинальные. В жюри Сбербанк представлял начальник Отдела торгового эквайринга Головного отделения по Воронежской области  Василий Василенко, который высоко оценил творческий подход и вовлеченность журналистов в продвижении безналичной оплаты, отметил профессионализм и заинтересованность команд в решении поставленных задач. 
Помимо деловой программы состоялось награждение Премиями «Бал прессы». Напомним, что мероприятие проводится с 2010 года. Цель проекта – развитие деловой журналистики и повышение публичности бизнеса в Черноземье. Премия имеет широкую географию участников. Среди соискателей – авторы и редакторские коллективы телерадиокомпаний, интернет- и печатных СМИ, блогеры, пресс-секретари госструктур и коммерческих компаний. 

 

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